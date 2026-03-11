Reino Unido y Francia piden en ONU una «desescalada inmediata» entre Hizbulá e Israel

3 minutos

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- El Reino Unido y Francia pidieron este miércoles ante el Consejo de Seguridad una «desescalada inmediata» en el Líbano tras la renovación de los enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá, que ha vuelto a «arrastrar al país a un conflicto que sus autoridades y población no desean».

El representante británico ante ONU, James Kariuki, señaló que la sesión que celebra hoy el órgano busca «abordar la grave escalada de violencia» a lo largo de la Línea Azul, la frontera supervisada por la ONU entre Israel y Líbano.

En su intervención, destacó que «los ataques de Hizbulá deben cesar» y que estas acciones del ese grupo «en nombre del régimen iraní» «han costado vidas y han vuelto a involucrar a civiles libaneses en un conflicto que no eligieron».

Kiriuki expresó su preocupación por el impacto de la violencia sobre la población civil en ambos lados de la frontera y aseguró que «el acceso a servicios médicos esenciales se está volviendo cada vez más difícil».

Subrayó, asimismo, que «Israel debe cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluida la protección de civiles y de la infraestructura civil», y reiteró el apoyo del Reino Unido a las Fuerzas Armadas Libanesas como «único actor armado legítimo» en el país.

«Exhortamos a ambos a que entablen negociaciones directas y trabajen con miras a la distensión», aseveró Kiriuki.

También condenó los ataques del 6 de marzo contra la misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL), que causaron heridas a varios cascos azules ghaneses, y pidió que se garantice la seguridad del personal de la misión.

Por su parte, el representante francés, Jerome Bonafont, comentó que «la guerra se ha extendido una vez más a Líbano» y que la participación de Hizbulá en los ataques iraníes contra Israel «ha vuelto a involucrar al país en un conflicto que sus autoridades y ciudadanos rechazan».

Bonafont agregó que la población libanesa está pagando un alto precio, con «más de 500 muertos, cientos de heridos y al menos 750.000 desplazados» provocados por las operaciones militares israelíes.

«Los civiles no pueden ser atacados en ningún caso», afirmó.

También destacó que el Gobierno libanés ha tomado «decisiones valientes» como «prohibir toda actividad militar de Hizbulá», y agregó que Israel debe «respetar la soberanía e integridad territorial de Líbano y renunciar a intervenciones terrestres de gran envergadura que podrían generar nuevas inestabilidades».

Francia y el Reino Unido coincidieron en que la expansión del conflicto a lo largo de la Línea Azul «no beneficia a nadie» y que la escalada puede agravar aún más la crisis regional tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Ambos países respaldaron la propuesta del presidente libanés, Michel Aoun, de relanzar negociaciones directas con Israel y destacaron la necesidad de brindar ayuda humanitaria al pueblo libanés. EFE

jco/asg/jfu

(Foto) (Vídeo)