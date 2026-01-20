Reino Unido y Mauricio defienden restitución de Chagos pese a que Trump lo califica de «gran estupidez»

Reino Unido y la República de Mauricio defendieron el martes su acuerdo sobre la restitución del archipiélagode Chagos, sede de una base militar británico-estadounidense, después de que Donald Trump lo calificara de «gran estupidez», en un nuevo ataque verbal contra uno de sus aliados más cercanos.

Tras años de negociaciones, Londres aceptó devolver Chagos a Mauricio, antigua colonia británica al que pertenecía este archipiélago del océano Índico, con la condición de mantener allí la base militar.

Tras haber respaldado inicialmente el acuerdo firmado en mayo de 2025, Trump dio un giro el martes al criticar el pacto.

«Que Reino Unido entregue tierras de enorme importancia es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es otro más de una larguísima lista de motivos de seguridad nacional por los que Groenlandia tiene que ser adquirida», afirmó en su red Truth Social.

Un portavoz del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, salió al paso y defendió el acuerdo afirmando que «garantiza las operaciones de la base conjunta estadounidense-británica en (la isla) Diego García durante generaciones»

Hace unos días, Trump ya amenazó con imponer aranceles a Reino Unido y otros países europeos por resistirse a sus planes de tomar Groenlandia, una isla autónoma danesa rica en recursos naturales, alegando motivos de seguridad nacional.

El pacto «fue acogido públicamente con satisfacción por Estados Unidos, Australia y los demás aliados de Five Eyes (Cinco ojos) -una alianza de inteligencia entre cinco países anglosajones-, así como por socios clave, como India, Japón y Corea del Sur», añadió el portavoz del gobierno británico.

La República de Mauricio también reaccionó al comentario de Donald Trump, respaldando el acuerdo alcanzado con el gobierno británico.

«Esperamos que Reino Unido continúe el proceso legislativo ya iniciado», subrayó en un comunicado el ministro de Justicia de Mauricio, Gavin Glover.

Reino Unido se quedó con Chagos después de que Mauricio obtuvo su independencia en 1968.

En 2019, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) recomendó que Reino Unido entregara el archipiélago a Mauricio tras décadas de batallas legales.

La oposición británica ha sido crítica con el acuerdo, que prevé que Reino Unido pague a Mauricio 101 millones de libras (136 millones de dólares) anuales durante 99 años para arrendar Diego García.

