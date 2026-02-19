Renault registra fuertes pérdidas en 2025 relacionadas con Nissan, pero aumentan las ventas

El grupo Renault registró en 2025 una pérdida neta de 10.900 millones de euros, vinculada a una revisión del valor de su participación del 35% en Nissan, pero sus ventas aumentaron particularmente gracias al éxito de sus vehículos eléctricos.

Su facturación aumentó un 3%, hasta 57.900 millones de euros. En cambio, su beneficio neto excluyendo el impacto de Nissan cayó un 74%, hasta 715 millones de euros, y su margen operativo se redujo al 6,3%, frente al 7,6% en 2024.

Esta pérdida contable, que Renault había anunciado el 1 de julio mencionando entonces una cifra de 9.500 millones de euros, resulta del desmantelamiento progresivo de la asociación entre las dos automotrices desde 1999, puesta en entredicho por la detención de Carlos Ghosn en Japón a finales de 2018.

El fin de esta alianza llevó a Renault a volver a contabilizar el valor de su participación del 35% en Nissan en su cotización bursátil, a lo que se sumaron los resultados negativos de Nissan, que tiene previsto una fuerte pérdida de explotación en su ejercicio anual 2025-2026.

Incluso al margen del impacto de Nissan, la situación es difícil para Renault, dirigida desde el verano pasado por François Provost, que había sido nombrado director general el 30 de julio en sustitución de Luca de Meo, fichado por Kering.

Fuera de Nissan, el grupo vio así disminuir su beneficio neto, así como su margen operativo, lastrado especialmente por la creciente proporción de vehículos eléctricos, menos rentables que los vehículos de combustión.

Renault se ha visto en gran medida a salvo de las dificultades de los mercados estadounidense y chino, donde tiene una presencia limitada.

