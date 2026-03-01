Renfe amplía expansión en Polonia con nueva ruta línea operada por Leo Express

2 minutos

Cracovia (Polonia), 1 mar (EFE).- El operador ferroviario Leo Express, participado mayoritariamente por Renfe desde 2021, ha inaugurado este domingo su primer servicio nacional en el corredor Varsovia-Cracovia, un hito que supone la entrada de la compañía en el principal eje de transporte de Polonia.

En declaraciones a EFE, Inmaculada Gutiérrez, Directora General de Renfe Proyectos Internacionales, subrayó este sábado la importancia de este avance estratégico.

«La ampliación de operaciones de Leo Express en Polonia, con la puesta en marcha del nuevo servicio Praga–Cracovia–Varsovia y el refuerzo de sus conexiones actuales, suponen un hito muy relevante para Renfe como socio industrial de referencia del operador checo, contribuyendo a consolidar un proyecto que mejorará la conectividad en Europa Central y fomentará una movilidad más eficiente y sostenible», aseguró

El éxito de la nueva ruta ha sido inmediato, con más de 100.000 billetes vendidos antes del viaje inaugural, lo que ha llevado a colgar el cartel de completo para algunas fechas.

Ante esta respuesta positiva de la demanda, Leo Express ya ha anunciado que duplicará sus conexiones actuales (de dos a cuatro frecuencias diarias por sentido) a partir del próximo 25 de junio.

La línea, operada con trenes de última generación Stadler FLIRT, ofrece una alternativa de movilidad de alta calidad y libre de emisiones con servicios que incluyen Wi-Fi de alta velocidad, comidas calientes con entrega en el asiento y cuatro clases de viaje, como la clase Premium Sleeper, que ofrece asientos convertibles en cama.

Según el CEO de Leo Express, Peter Köhler, esta expansión demuestra que el ferrocarril puede ser competitivo operando bajo riesgo comercial sin subsidios públicos.

La compañía prevé seguir ampliando su red este año con nuevas rutas hacia destinos como Bratislava en Eslovaquia y el aeropuerto de Fráncfort en Alemania.

Con esta nueva ruta Renfe consolida su presencia en un mercado ferroviario que está en plena apertura y expansión, como el polaco, que casi ha cuadruplicado el número de usuarios entre 2020 y 2024. EFE

mag/rz/alf