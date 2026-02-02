Renuncia titular del instituto que mide la inflación en Argentina

El titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) encargado de medir la inflación en Argentina renunció este lunes al cargo que ocupaba desde 2019, informó una fuente del organismo.

Marco Lavagna presentó su dimisión luego de liderar la reforma de la metodología para medir la inflación, cuyo primer resultado bajo las nuevas normas se conocerá el próximo 10 de febrero.

Las razones de la renuncia no fueron divulgadas.

«Nos llama poderosamente la atención la renuncia a ocho días de la salida del nuevo índice», dijo el delegado de los trabajadores del Indec, Raúl Llaneza. «Exigimos un Indec independiente del poder político», declaró al diario La Nación.

Lavagna es un economista cercano al líder opositor peronista y excandidato presidencial Sergio Massa.

Su continuidad al frente del Indec al asumir el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, en diciembre de 2023 dio un marco de transparencia y credibilidad al organismo encargado de divulgar la evolución de la inflación, cuya baja el gobierno exhibe como su principal éxito.

La inflación se redujo del 211,4% en 2023, cuando Milei devaluó el peso a la mitad, a 31,5% en 2025, el nivel más bajo en ocho años.

Sin embargo la última medición de diciembre arrojó que los precios aumentaron 2,8%, una tendencia al alza que inició en junio pasado.

Esas cifras corresponden a la vieja medición que se actualizó para reflejar de forma más fehaciente los cambios de precios en la canasta de consumo, donde pesan con mayor fuerza los gastos en vivienda y servicios públicos.

La vieja metodología tomaba una canasta de precios de 2004, sin considerar gastos de telefonía móvil, internet o televisión por cable, entre otros. La nueva tomará como base la encuesta de ingresos y gastos de los hogares de 2017-2018 y se ajustará a recomendaciones internacionales, según el organismo.

A fines de 2025 ya se habían producido varias renuncias en el Indec en el marco de un conflicto por bajos salarios.

