República Dominicana extradita a EE.UU. dos ciudadanos por narcotráfico «a gran escala»

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Santo Domingo, 11 jul (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana extraditaron a los Estados Unidos a dos dominicanos sobre los que pesan acusaciones de «narcotráfico a gran escala» y otros delitos en tribunales de Nueva York, informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los implicados, Luis Ezequiel Then Martínez y Carlos Pisandro Peña Tejeda, también conocido como Bertinio Emilio Peguero (‘Papa’), fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), que sirve a Santo domingo, a oficiales norteamericanos, quienes los trasladaron bajo custodia en un vuelo comercial a los Estados Unidos.

A Then se le acusa ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por asociación delictiva; operar como traficante de drogas «a gran escala»; venta de sustancias controladas y posesión de narcóticos.

Por su parte, Peña enfrenta cargos en un tribunal del Distrito Este de Nueva York por asociación delictiva para importar sustancias controladas a EE.UU., entre ellas alrededor de 500 gramos de cocaína.

Esta extradición fue llevada a cabo por la Procuraduría General de la República y la DNCD, con apoyo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, indicaron las autoridades. EFE

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