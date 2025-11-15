República Dominicana incauta cargamento de droga en apoyo a Operación ´Lanza Sur´ de EEUU

Santo Domingo, 15 nov (EFE).- República Dominicana anunció este sábado la incautación de un cargamento de 484 paquetes de presunta cocaína, durante labores conjuntas de la Armada y la Fuerza Aérea dominicanas desplegadas frente a las costas de Pedernales (suroeste del país), en el marco del primer decomiso que se produce en apoyo a la Operación ´Lanza del Sur´ de los Estados Unidos.

La intervención, que se realizó gracias a un trabajo estrecho con la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, se produce después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciara este jueves una operación militar de nombre «Southern spear» (Lanza del Sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño, las unidades desplegadas montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra, para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas.

Tras horas de seguimiento, las unidades aéreas, marítimas y terrestres lograron intervenir, a varias millas al sur de Isla Beata, en Pedernales, una lancha rápida sin nombre ni matrícula, con dos hombres a bordo y 18 sacos que contenían en su interior los paquetes de la presunta droga, envueltos en cintas adhesivas con distintos logotipos.

Al abordar la embarcación de 27 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza cada uno, se ocuparon, además, cinco garrafones de combustibles, dos GPS, un teléfono celular, una lona, agua y comestibles, entre otros objetos.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación sobre esta operación de supuesto narcotráfico, mientras los dos dominicanos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, anunciaron las autoridades.

«La embarcación, que según informes habría salido desde Sudamérica con rumbo a costas dominicanas, alertó a los organismos oficiales, que aplicaron los protocolos de actuación temprana para neutralizar la lancha, detener a sus tripulantes y confiscar el alijo de 484 paquetes», señaló la DNCD.

Los paquetes de presunta cocaína fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar el tipo y el peso exacto del cargamento. EFE

