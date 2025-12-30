República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en el 5.25 % anual

Santo Domingo, 30 dic (EFE).- El Banco Central de República Dominicana informó este martes de que mantiene su tasa de interés de política monetaria (TPM) en el 5.25 % anual, luego de tomar en consideración los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias, asociadas principalmente al impacto de fenómenos climáticos sobre los precios de los alimentos.

En un comunicado, el banco emisor dominicano también explicó que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

El sistema de pronósticos del BCRD señala que, si bien la inflación local continuaría afectada en el corto plazo por los efectos de los choques climáticos, se prevé que su impacto se disiparía gradualmente en la primera parte del año 2026.

Respecto al sector externo, el Banco Central dijo esperar que las actividades generadoras de divisas mantengan su dinamismo con ingresos por unos 46,800 millones de dólares este año durante, apoyada en el buen desempeño previsto para las exportaciones, turismo y remesas.

En ese sentido, se proyecta un déficit de cuenta corriente de 2.4 % del PIB para 2025, que sería cubierto con holgura por la inversión extranjera directa, estimada de unos 4,900 millones de dólares.

De acuerdo con la información, se mantiene la estabilidad relativa del tipo de cambio y las reservas internacionales se ubicarían al cierre del año por encima de los 14,550 millones de dólares, equivalente a más de 11 % del PIB y 5 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).EFE

