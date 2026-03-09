República Dominicana recibió más de 1.1 millones de visitantes en febrero

1 minuto

Santo Domingo, 9 mar (EFE).- La República Dominicana recibió 1.184.902 visitantes en febrero de este año, lo que supuso un aumento de un 13.1 % con respecto al mismo mes de 2025 y aumenta a 2.4 millones el total de viajeros en lo que va de año, informó este lunes el Ministerio de Turismo.

Del total de visitantes llegados ese mes, 824,172 arribaron por vía aérea, lo que representó un crecimiento de un 11.3 % respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos oficiales.

Los aeropuertos que más visitantes recibieron en el segundo mes del año fueron el de Punta Cana, con el 54 %, Las Américas, con el 24 %, Cibao, con el 10 %, Puerto Plata (5 %), La Romana (3 %) y Samaná (1 %).

Por vía marítima, en febrero la República Dominicana acogió a 360,730 cruceristas, lo que significó un aumento de un 17.6 % en comparación al mismo mes del año pasado.

Los países que más visitantes aportaron este febrero fueron: Estados Unidos (39 %), Canadá (24 %), Argentina (6 %), Francia (4 %) y Colombia (3 %).

En febrero la ocupación hotelera superó el 87 %, así mismo, los niveles de satisfacción de los turistas se situaron en 4.4 puntos sobre 5.

La República Dominicana recibió 11.6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el turismo del país, que tiene en este sector una de sus principales fuentes de divisas. EFE

