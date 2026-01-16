República Dominicana se enfrentará con Letonia por su permanencia en el Grupo II Mundial

Santo Domingo, 15 ene (EFE).- El equipo de Copa Davis de República Dominicana recibirá al de Letonia del 6 al 7 de febrero en una serie por la permanencia en el Grupo II Mundial, anunció este jueves la Federación Dominicana de ese deporte.

El número uno dominicano Roberto Cid encabeza un equipo que completan Nick Hardt, Peter Bertrán y Enmanuel Muñoz, informó el capitán Johnny Berrido.

Reveló que un quinto jugador será anunciado más adelante. Los partidos se jugarán en canchas de grama sintética del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo.

«Me siento muy optimista, queremos quedarnos en el Grupo II Mundial. Ya habíamos jugado ante Letonia, pero ahora tenemos un equipo más completo», expresó Berrido.

Letonia derrotó en casa a los dominicanos por 3-2 durante su único enfrentamiento, en septiembre de 2022.

A juicio de Berrido, el mejor factor «es que jugamos en casa ahora y para eso necesitamos el apoyo del público dominicano, que nos apoye».

Los jugadores dominicanos están entrenando de manera individual por estas semanas, pero a partir del 1 de febrero lo harán de manera conjunta, añadió.

«Nick ha hecho una temporada larga en Sosúa (norte); Roberto y Peter practican juntos, este último ganó un reciente evento en la Florida, mientras que Enmanuel Muñoz se encuentra en una academia en Argentina», refirió Berrido. EFE

