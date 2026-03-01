República Dominicana tritura a Belice en eliminatorias Copa Mundial Brasil 2027

Santo Domingo, 1 mar (EFE).- República Dominicana goleó 6-1 a Belice en su segunda presentación por las Clasificatorias Femeninas de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027, partido celebrado en el Estadio Cibao FC de Santiago.

El choque, celebrado la noche de este sábado, significó la primera victoria para las quisqueyanas que ahora marchan con cuatro puntos.

La selección dominicana tomó ventaja tempranera con un cabezazo de Brianne Reed en jugada de tiro de esquina a los 16 minutos. Mia Asenjo amplió la diferencia con jugada individual dentro del área y definiendo al palo derecho rival dos minutos más tarde, informó este domingo la Federación Dominicana de Fútbol.

Gabriella Cuevas añadió el tercero para las dominicanas al minuto 23 con un cabezazo al segundo poste, capitalizando un centro de Winibian Peralta.

La beliceña Khalydia Velasquez recortó la desventaja en el 45+2, presionando para recuperar el balón en el último tercio antes de encontrar el fondo de la red.

Asenjo completó su doblete al minuto 48 y Alyssa Oviedo se uniría a las goleadoras sobre en el 59, ampliando aún más la ventaja para las locales.

Peralta puso cifras definitivas al 84 con un potente disparo desde el sector izquierdo del área que se incrustó en el ángulo superior izquierdo, consiguiendo el golazo de la noche.

De esta manera las dirigidas por la entrenadora dominicana Betzaida Ubrí llegaron a cuatro puntos y encabezan el Grupo D junto a Surinam. Haití les sigue con tres unidades, mientras que Anguila y Belice cierran sin sumar.

República Dominicana visitará a Anguila el próximo viernes 6 de marzo en el Raymond E. Guishard Technical Centre, en esa isla.

Este partido será vital para llegar a la última jornada con aspiraciones de avanzar a la ronda final del Campeonato Femenino de Concacaf y luchar por el boleto al Mundial FIFA Femenino Brasil 2027, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.EFE

