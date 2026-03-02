Repliegue o guerra interna: la incógnita del CJNG tras la muerte de El Mencho

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- Tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho, en un operativo militar, la incógnita ahora es ver cómo se reorganiza la mayor organización criminal de México, que podría optar por un repliegue pacífico o desatar una disputa violenta entre facciones para hacerse con el poder, advirtieron este lunes especialistas a EFE.

Ante la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, para Andrés Sumano, investigador de seguridad en el Colegio de la Frontera Norte, hay dos escenarios para el CJNG: que haya una negociación pacífica para nombrar a un sucesor o que, por el contrario, suceda una confrontación abierta entre facciones por el liderazgo.

En el segundo caso, alertó, se produciría un «agravamiento» de la crisis de seguridad que vive el país, si bien ve «más probable» que haya una sucesión «pacífica» al no haberse producido una «traición» dentro del cartel.

Por su parte, el consultor de seguridad David Saucedo coincidió con Sumano en que el CJNG puede ordenar «replegarse de manera permanente», pero alertó que este hipotético «periodo de calma» podría ser una «preparación para la guerra» entre facciones y contra carteles rivales.

«Me parece que en algún momento el CJNG va a querer elegir un liderazgo. Lo van a intentar, pero que no va a funcionar. Y a raíz de esta situación van a quebrarse y van a empezar a hacerse la guerra entre ellos», señaló.

Presencia «abrumadora» en México

Pase lo que pase, Saucedo anticipó que México vivirá «acontecimientos traumáticos» en este sentido con un impacto «enorme» en su seguridad aunque no al nivel de lo ocurrido tras la fractura del Cartel de Sinaloa, que provocó una guerra interna entre facciones aún abierta y que deja más de 2.400 fallecidos.

Asimismo, descartó que se puedan producir bloqueos por parte de grupos narcotraficantes como los registrados tras el operativo militar, pues cree que fue una «demostración de fuerza puntual», ya que al CJNG «no le interesa una guerra» contra el Estado.

Sobre el futuro proceso de sucesión en el grupo criminal, David Saucedo aseguró que existe una «dirigencia colegiada» de cuatro miembros destacados del cartel que «actualmente están tomando las decisiones del día a día».

Dentro de esos cuatro líderes regionales, el investigador Andrés Sumano destacó a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado la «mano derecha» de Nemesio Oseguera, como su posible sucesor.

De hecho, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, explicó la semana pasada que tienen identificados a esos cuatro líderes y que están bajo investigación de las autoridades, sin aportar más detalles.

Para ambos expertos el operativo del 22 de febrero es un golpe «importante» pero no «definitivo» para el cartel, dado que es una organización «gigante» que sigue operando.

«La muerte de El Mencho no va a reducir los envíos de fentanilo del cartel a los Estados Unidos, al contrario, van a incrementarse los volúmenes de exportación para prepararse frente a la guerra que seguramente van a vivir», dijo Saucedo.

Recordó que el CJNG que tiene una presencia «abrumadora» en dos terceras partes del territorio mexicano, al tiempo que sentenció que bajo el mando de El Mencho se convirtió en «una de las mayores organizaciones del narcotráfico del mundo» con una fuerza estimada de 50.000 hombres armados.

«Hoy por hoy sigue siendo el grupo criminal más importante por mucho del país. Sigue teniendo presencia en gran parte de México de manera casi monopólica», subrayó por su parte el investigador del Colegio de la Frontera Norte. EFE

