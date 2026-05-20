Reporte advierte rezagos regulatorios para el desarrollo del ecosistema fintech mexicano

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- México se consolidó como el segundo ecosistema fintech más grande de América Latina, con cerca de 1.100 empresas activas, aunque el sector enfrenta el reto de evolucionar de la inclusión financiera hacia el bienestar financiero y avanzar en una agenda regulatoria más clara para sostener su crecimiento, advirtió este miércoles la asociación FinTech México.

El diagnóstico forma parte del reporte FinTech México Insights 2026, presentado por la organización, que plantea que el ecosistema de finanzas digitales en el país atraviesa una transición desde una etapa de expansión acelerada hacia otra de mayor consolidación, integración y sostenibilidad.

De acuerdo con el documento, el país alberga unas 1.100 empresas fintech —incluyendo firmas nacionales y extranjeras con operaciones locales—, cifra que posiciona a México solo detrás de Brasil en América Latina y como uno de los principales mercados de habla hispana para servicios financieros digitales.

El informe sostiene que la fortaleza del ecosistema ya no debe medirse únicamente por el número de compañías, sino por su capacidad para integrarse al sistema financiero, operar de forma sostenible y colaborar con otros actores públicos y privados.

La asociación alertó además que la siguiente etapa del sector dependerá de que el acceso a productos financieros digitales se traduzca en un mayor bienestar financiero, es decir, en herramientas que permitan a personas y empresas tener más estabilidad, resiliencia y capacidad de decisión económica.

En materia regulatoria, el reporte identifica áreas pendientes para fortalecer el desarrollo del sector, entre ellas una mayor claridad en temas como open finance, pagos digitales, activos virtuales, inteligencia artificial y mecanismos de innovación supervisada.

El estudio se elaboró a partir de estadísticas oficiales, encuestas al sector, talleres con afiliados y análisis de casos empresariales relacionados con pagos, crédito, prevención de fraude, infraestructura financiera e inclusión digital.

El ecosistema fintech mexicano ha ganado peso en los últimos años impulsado por la digitalización financiera, el crecimiento de pagos electrónicos y una mayor demanda de servicios alternativos, aunque el sector continúa enfrentando desafíos regulatorios y de confianza para ampliar su alcance. EFE

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