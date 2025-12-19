Representante de la ONU en Libia atribuye bloqueo político a la desconfianza entre rivales

Argel, 19 dic (EFE).- La representante especial de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, atribuyó este viernes los retrasos en la aplicación de la hoja de ruta presentada el pasado agosto, para poner fin a la división política en el país magrebí, a «la falta de confianza» entre el Parlamento libio y el Alto Consejo de Estado.

«En mi opinión, los retrasos son una manifestación de la falta de confianza entre ambas instituciones, sus propias divisiones internas y la incapacidad de superar sus diferencias y acordar el camino a seguir para resolver el estancamiento actual», declaró Tetteh en una sesión informativa por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde la presentación de la hoja de ruta ante el Consejo de Seguridad, la misión de la ONU en Libia (UNSMIL) intentó en varias ocasiones mediar entre el Parlamento libio, aliado con el Ejecutivo de Bengasi, y el Alto Consejo de Estado, cercano al Gobierno de Trípoli, para definir leyes constitucionales y electorales que permitan el desbloqueo para celebrar comicios, pero, según Tetteh, «no se avanzó más».

Desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí vive en un prolongado proceso de transición y dividido desde 2014 en dos ejecutivos: un Gobierno en Trípoli, reconocido internacionalmente, y el Ejecutivo del este controlado por el mariscal Jalifa Haftar, en Bengasi.

La hoja de ruta de la ONU contempla celebrar elecciones y unificar las instituciones libias divididas en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de su presentación, mediante «la renovación de los miembros de la Alta Comisión Electoral» y «la modificación de los marcos legislativos y constitucionales para las elecciones», pero según Tetteh, estos pasos aún «no se han logrado».

Por su parte, la Alta Comisión Electoral Nacional libia (HNEC, por sus siglas en inglés) anunció a principios de diciembre la finalización del presupuesto para celebrar elecciones generales en Libia y pidió al Parlamento acelerar su aprobación antes de abril de 2026.

En este contexto, Tetteh señaló que la celebración de las elecciones municipales demuestra que la Alta Comisión Electoral «tiene cuórum suficiente» para celebrar comicios presidenciales y legislativos.

La representante de la ONU afirmó que el proceso político «no debe verse limitado por la inacción de actores políticos» y se mostró dispuesta a «buscar un mecanismo alternativo» y a «solicitar apoyo» al Consejo de seguridad. EFE

na/lfp/rf