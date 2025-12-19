Representantes de Israel y Líbano mantienen reunión de seguridad sobre su frontera común

2 minutos

Jerusalén, 19 dic (EFE).- Representantes de Israel y el Líbano celebraron este viernes en la localidad de Naqura (sur del Líbano), una reunión centrada en el diálogo sobre seguridad en su frontera común, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

«La reunión es una continuación del diálogo sobre seguridad destinado a garantizar el desarme de Hizbulá por parte del ejército libanés», sostiene el comunicado de la oficina del mandatario.

La nota afirma que en el encuentro se debatieron maneras de promover proyectos económicos «para demostrar el interés mutuo en eliminar la amenaza de Hezbolá» y garantizar «la seguridad sostenible de los residentes a ambos lados de la frontera».

El representante israelí en la reunión fue el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional para Política Exterior, Yosef Darzanin.

Netanyahu ya ordenó al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una primera reunión diplomática en el Líbano a principios de este diciembre, en lo que constituyó, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron a comienzos de esta semana las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego entre Israel y Hizbulá.

Las fuerzas armadas israelíes alegan que sus objetivos estaban restableciendo estructuras de Hizbulá o participando en el contrabando de armas.

En la mayoría de casos, el Ejército no identifica a los objetivos de sus ataques, que siguieron a la guerra de casi 14 meses de duración que dejó 4.000 muertos, 16.000 heridos y 1,2 millones de desplazados en Líbano. EFE

ybp/jgb