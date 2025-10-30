Repsol acusa un fuerte retroceso de sus beneficios por la caída de los precios del petróleo

El grupo petrolero español Repsol anunció el jueves una caída del 34% de su beneficio en los primeros nueve meses del año debido a la volatilidad de los mercados y el retroceso de los precios del petróleo.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz, presente en más de 20 países, tuvo un resultado neto de 1.177 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 1.792 millones de euros en el mismo período hace un año, según sus resultados comunicados al regulador bursátil español (CNMV).

Su beneficio ajustado, indicador que mide el desempeño de forma más específica y que los inversores toman como referencia, fue de 2.173 millones de euros al 30 de septiembre, lo que supone una caída del 19%.

La deuda de Repsol también aumentó tras la fusión en el Reino Unido de su filial con Neo Energy.

El grupo petrolero, que cuenta con más de 26.000 empleados, ya había visto caer su beneficio en el primer semestre, debido también a la volatilidad de los precios, así como al impacto en su actividad del apagón eléctrico que afectó a la península ibérica el 28 de abril.

Los beneficios durante ese periodo ascendieron a 603 millones de euros, un resultado muy alejado de los 1.630 millones obtenidos en el primer semestre de 2024.

