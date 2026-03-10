Repsol considera que el negocio de Venezuela supone «una fuerte ventaja»

Madrid, 10 mar (EFE).- La petrolera española Repsol no incluye el negocio de Venezuela en su actualización de previsiones 2026-2028 porque prefieren trabajar con un escenario base, y contar con ello supone «una fuerte ventaja» tras la autorización de operaciones en el país, explicó este martes el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

Durante la celebración del «Capital Markets Day» en Madrid, Imaz recordó que mantienen el compromiso que ya expresó, y es que están «preparados para aumentar la producción de petróleo un 50 % en los próximos doce meses y multiplicar por tres en los siguientes años».

En este sentido, reiteró que, tras haber recibido las licencias de operación en Venezuela, están preparados «para incrementar su posición en el país» y que tienen la convicción de que van a poder hacerlo con el «cash flow» (flujo de caja) que van a obtener.

«Las cosas no van a cambiar dramáticamente, por supuesto vamos a tener un «cash flow» por operaciones más elevado y en términos de deuda las cosas podrían ir mejor, las cosas no van a cambiar en los próximos uno o dos años de forma dramática, pero vamos a incrementar la producción de la plataforma que tenemos en el país», precisó.

Imaz recordó que en Venezuela cuentan con dos «joint ventures» (uniones empresariales), por lo que cualquier impacto en «cash flow» de operaciones no va a tener un «efecto inmediato, «sino por el efecto de las políticas de dividendo en estas «joint venture»

Asimismo, el directivo incidió en que no se va a ver un «fuerte» impacto en las cuentas a corto plazo, por lo que Venezuela está «desacoplada» de la actualización de sus previsiones para el periodo hasta 2028.

Además, no descartó que, si «el reto es muy grande en el futuro», puedan necesitar socios para ello.

«Estamos totalmente comprometidos para ser parte del crecimiento y la transformación del país. Tenemos que subrayar que Venezuela necesita los ingresos del petróleo y gas», añadió.

«Venezuela ha sido durante años uno de nuestros activos, y estamos preparados para tomar ventaja de la oportunidad que se nos abre ahora», dijo.

Imaz participó el pasado 9 de enero en una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, donald Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras, y en la que expresó al mandatario de EE.UU. que la empresa española está preparada para «invertir con fuerza en Venezuela» y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

Repsol ya registró en su documentación de 2025 un recorte de la exposición patrimonial en Venenzuela hasta los 276 millones de euros, un 45 % menos que los 504 millones de euros de cierre de 2024.

De esta forma, el informe detalla que esta exposición patrimonial incluye fundamentalmente las cuentas a cobrar con PDVSA de Repsol Exploración, la financiación otorgada a Petroquiriquire y la inversión en Cardón IV y en Petroquiriquire.

En total, como deuda pendiente de cobro (incluyendo los intereses de mora de la deuda comercial, totalmente provisionados), existen cuentas comerciales con PDVSA por importe de 3.603 millones de euros (provisiones de 3.019 millones de euros) y financiación otorgada por importe de 947 millones de euros (provisiones de 568 millones de euros). EFE

