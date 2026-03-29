Republicanos divididos sobre su identidad y estrategia para elecciones de medio mandato en EEUU

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Una reunión de conservadores en Texas esta semana exhibió a un Partido Republicano en plena pugna por su identidad, con un debate sobre cuál es el mejor camino hacia la victoria en las próximas elecciones de mitad de mandato: la pureza ideológica o una convocatoria más amplia.

En las conversaciones mantenidas durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, los activistas plantearon lo que está en juego no solo en términos de quién debería imponerse en las elecciones primarias que eligen a los candidatos para noviembre, sino también de qué tipo de partido deberían ser los republicanos.

Es un debate cada vez más encendido que ha sacado a la luz tensiones entre conservadores de línea dura, pragmáticos y quienes no saben cómo conciliar ambas posturas.

La discusión se está manifestando de forma más visible en contiendas muy mediáticas como la primaria al Senado en Texas entre el actual senador John Cornyn y el fiscal general del estado, Ken Paxton, una carrera que se ha convertido en un reflejo de la lucha interna más amplia que atraviesa el partido.

Para algunos, la respuesta es clara: cuanto más conservador sea el candidato, mejor.

«Paxton, definitivamente. Hasta el final con Paxton (…) porque es un auténtico conservador», dijo Petrina Bullard, de 49 años, agente inmobiliaria y trabajadora de salud comunitaria de Dallas.

«Cornyn no lo es. Nunca lo ha sido. Honestamente creo que es un demócrata disfrazado de republicano solo para que lo elijan».

– Elegibilidad vs. ideología –

Bullard dijo que los republicanos deberían priorizar a los candidatos que «están realmente en las trincheras con la gente» antes que a las figuras del «establishment», argumentando que los compromisos ideológicos corren el riesgo de diluir los valores fundamentales del partido.

Para ella, Texas corre el riesgo de convertirse en un «estado púrpura» si los demócratas llegan a ser tan poderosos como los republicanos.

Otros, sin embargo, ven ese enfoque como una desventaja en contiendas competitivas.

Sean O’Brien, un joven de 20 años de Connecticut que estudia en la Universidad de Auburn, en Alabama, dijo que los republicanos necesitan ampliar su convocatoria, aunque reconoció las tensiones que hay dentro de esa postura.

«Diría que tenemos que girar más hacia el centro», señaló, argumentando que el presidente Donald Trump sigue siendo «una figura muy divisiva».

Al mismo tiempo, O’Brien dijo que prefería a los candidatos alineados con la agenda «Estados Unidos primero» de Trump, reflejando el ejercicio de equilibrio al que se enfrentan muchos conservadores jóvenes.

– Un partido inseguro –

Para otros, la cuestión del rumbo sigue sin resolverse.

«Si queremos intentar conseguir más votos moderados, definitivamente deberíamos ser menos ‘ultraderecha, conservadores, Trump’ y todo eso», dijo Michal Szpak, de 31 años, de Austin.

«Pero, al mismo tiempo, podríamos perder a la gente que vota por esas cosas. Así que es la pregunta del millón. Y de verdad que no tengo una respuesta».

Szpak afirmó que las preocupaciones inmediatas de los votantes —incluido el aumento de los precios— podrían, en última instancia, importar más en noviembre que la postura ideológica.

«A la gente le importa más qué va a pasar con Irán. A la gente le importa cuán altos que están los precios de la gasolina», dijo.

Advirtió que esas presiones económicas podrían inclinar al pequeño bloque de votantes indecisos que a menudo determinan el resultado de las elecciones.

A pesar de los desacuerdos, algunos activistas adoptaron un tono más optimista sobre la capacidad del partido para evitar luchas internas dañinas.

Bullard dijo que las tensiones en la primaria de Texas parecían estar disminuyendo, con los republicanos cada vez más centrados en unirse de cara a noviembre.

«Creo que, en realidad, poco a poco se está logrando».

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