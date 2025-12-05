Requisan en Brasil 1,2 toneladas de cocaína destinada a España

São Paulo, 5 dic (EFE).- La Policía Federal brasileña requisó en el aeropuerto internacional de la ciudad de Belo Horizonte un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína que tenía como destino Madrid, informó este viernes la institución.

La droga, que iba a ser transportada en un vuelo con escala en Lisboa, se encontraba en la terminal de carga de ese aeropuerto en forma de «grandes bloques prensados», describió la Policía en un comunicado.

El cargamento fue detectado por perros policiales durante una inspección, después de que los agentes recibieran un aviso de una unidad especializada del aeropuerto de Guarulhos, en la ciudad de São Paulo.

En paralelo a esa operación, la Policía Federal también informó hoy de que detuvo en el aeropuerto de São Paulo a una mujer que viajaba a París y que cargaba con cocaína debajo de su ropa, como fue detectado a su paso por el escáner corporal.

La mujer, quien había realizado tres viajes similares, admitió, además, haber ingerido cápsulas de droga, por lo que fue llevada a un hospital bajo custodia policial para ser atendida.

Las fuerzas de seguridad afirmaron en el comunicado que la «unión de esfuerzos y recursos» es la estrategia «más eficaz» para combatir el narcotráfico. EFE

