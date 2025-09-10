The Swiss voice in the world since 1935

Rescatan a siete niños en presuntas actividades de explotación infantil en Ecuador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 10 sep (EFE).- La Policía de Ecuador rescató a siete menores, de entre uno y 14 años, presuntamente sometidos a explotación infantil y mendicidad en Quito, la capital del país andino, y detuvo a tres mujeres y dos adolescentes para investigaciones.

Según la Policía, a los menores «les obligaban a ejercer este tipo de trabajo infantil y mendicidad, exponiéndoles a condiciones de vulnerabilidad».

Cumpliendo una orden judicial, agentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito Metropolitano de Quito allanaron, de manera simultánea, dos inmuebles en el sur de la ciudad, detalló la televisión Teleamazonas.

De acuerdo a la Policía, cada niño recibía por su trabajo «aproximadamente 30 o 40 dólares diario, por lo que calculan que se entregaban a sus familiares alrededor de 200 dólares al día.

«El mismo núcleo familiar eran los que ejercían el control sobre estos niños y niñas. Ejercían a la fuerza, agrediéndoles física y psicológicamente», apuntó la Policía.

Los menores fueron ingresados en casas hogar. EFE

sm/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR