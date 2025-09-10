Rescatan a siete niños en presuntas actividades de explotación infantil en Ecuador
Quito, 10 sep (EFE).- La Policía de Ecuador rescató a siete menores, de entre uno y 14 años, presuntamente sometidos a explotación infantil y mendicidad en Quito, la capital del país andino, y detuvo a tres mujeres y dos adolescentes para investigaciones.
Según la Policía, a los menores «les obligaban a ejercer este tipo de trabajo infantil y mendicidad, exponiéndoles a condiciones de vulnerabilidad».
Cumpliendo una orden judicial, agentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito Metropolitano de Quito allanaron, de manera simultánea, dos inmuebles en el sur de la ciudad, detalló la televisión Teleamazonas.
De acuerdo a la Policía, cada niño recibía por su trabajo «aproximadamente 30 o 40 dólares diario, por lo que calculan que se entregaban a sus familiares alrededor de 200 dólares al día.
«El mismo núcleo familiar eran los que ejercían el control sobre estos niños y niñas. Ejercían a la fuerza, agrediéndoles física y psicológicamente», apuntó la Policía.
Los menores fueron ingresados en casas hogar. EFE
sm/gad