Rescatan en Ecuador a dos colombianos y abaten a presunto miembro de disidencia de FARC

Guayaquil (Ecuador), 11 ene (EFE).- El Ejército y la Policía de Ecuador rescataron este domingo a dos personas de nacionalidad colombiana secuestradas por presuntos miembros de Comandos de la Frontera, disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y abatieron a uno de los raptores, informaron ambas instituciones.

La operación se realizó en el sector Tierras Unidas del municipio de Lago Agrio, ubicado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, a donde las fuerzas de seguridad llegaron luego de que reportes de inteligencia señalaran que los secuestrados, un hombre y una mujer, podían encontrarse en ese lugar.

Durante el operativo, hubo un enfrentamiento armado que terminó en la muerte de uno de los secuestradores y otros cuatro fugaron, presuntamente en dirección a la frontera con Colombia, indicó el Ministerio de Defensa.

Además, las fuerzas de seguridad decomisaron dos fusiles, 1.505 cartuchos de diferentes calibres, alimentadoras, mochilas, chalecos y siete uniformes tipo militar utilizados por los Comandos de la Frontera.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, pero 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

El Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país a la disputa entre bandas delictivas, algunas de las cuales se han unido a grupos como Comandos de la Frontera para explotar varias zonas de minería ilegal, una de ellas Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana, donde once soldados fueron asesinados en mayo del año pasado por presuntos miembros de esta disidencia. EFE

