Resistencia e inseguridad en la ciudad congoleña de Goma tras un año de ocupación del M23

Prince Yassa

Kinsasa, 27 ene (EFE).- Al cumplirse este martes un año desde que Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), fue ocupada por el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda, la población hace su vida entre la resistencia y la inseguridad.

«En Goma, restauraremos la vida, al igual que en todas las demás partes del país bajo ocupación.¡Nos oponemos al olvido! Trabajamos por el retorno de la paz y la justicia», afirmó el portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, en la red social X.

«¡Ni el terror actual ni los crímenes constantes quebrantarán nuestra fuerza y ​​determinación para restaurar la vida! ¡Resistencia – Resiliencia – Unidad!», clamó Muyaya.

El 25 de enero de 2025, ya circulaban rumores sobre la entrada de los rebeldes en Goma. Muchos recibieron esa información con escepticismo.

«Apenas lo creíamos. No fue hasta la noche del 26 de enero, cuando vimos a las autoridades salir de la ciudad en barco hacia Bukavu (capital de la vecina Kivu del Siur), que la población comenzó a huir. La caída de Goma tuvo lugar el 27 de enero», declaró a EFE Marrion Ngavo, presidente de la sociedad civil de Goma, quien se encuentra en la capital congoleña, Kinsasa, por razones de seguridad.

«Fuimos testigos de la resistencia de un ejército, incluso sin una estructura de mando, especialmente en el puerto y el aeropuerto. Elogiamos la valentía de los combatientes congoleños, especialmente de las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC) y los Wazalendo (milicias afines)», dijo Ngavo.

Antes de la ocupación, la vida en Goma transcurría con relativa normalidad, pese a algunos focos de inseguridad.

La ciudad estaba fuertemente militarizada, con la presencia de las FARDC, los Wazalendo, mercenarios y la Policía Nacional para evitar la caída de la urbe.

Con todo, la actividad socioeconómica era dinámica, pues mercados y bancos funcionaban.

Un año después, Goma «está desolada. No hay vida», lamenta Ngavo, al denunciar la carga fiscal impuesta por las autoridades del M23, con quienes EFE intentó hablar sobre el aniversario, sin obtener respuesta.

Los bancos ahora sufren falta de liquidez en las zonas controladas por el M23, lo que priva a la población del acceso a sus ahorros.

«Sumida en la miseria»

«Goma está sumida en la miseria. La población exige a las autoridades nacionales que restablezcan la paz y recuperen los territorios, ya sea mediante el diálogo o por la fuerza», argumenta Ngavo, quien huyó de Goma vía Gisenyi (Ruanda) y Kampala (Uganda) antes de llegar a Kinsasa.

Contactado por EFE, un residente del barrio de Kyeshero en Goma, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, describió una situación complicada.

«Este ha sido un año de sufrimiento impuesto a la población. Desde la ocupación, todo se ha paralizado. Mucha gente está desplazada. Quienes se quedan viven con desempleo y pobreza. El aeropuerto lleva meses cerrado, al igual que los bancos. La gente ya no tiene acceso a su dinero», alega.

Según este residente, existe un clima de profunda desconfianza entre gobernados y gobernantes.

«Quienes gobiernan la ciudad son impulsivos. Los asesinatos y los secuestros son frecuentes. Es un régimen tiránico», afirma.

Acceso a la Justicia (ACAJ) corrobora esta situación. Según esta ONG, el pasado sábado efectivos del M23 secuestraron al abogado Fikiri Lutaicirwa, miembro del Colegio de Abogados de Goma. Ese mismo día, otro abogado, Chiri Kahatwa, también fue secuestrado de su domicilio por hombres armados.

En un mensaje enviado a EFE, el presidente nacional de ACAJ, Georges Kapiamba, indicó que ambos abogados se encuentran detenidos en la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) en Goma, bajo control del M23.

«ACAJ condena enérgicamente estos secuestros y detenciones en régimen de incomunicación, que constituyen crímenes internacionales imprescriptibles. Exige la liberación inmediata e incondicional de las víctimas», señaló Kapiamba.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma y, semanas después, de Bukavu.

Los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz bajo auspicio de EE.UU., en un acto en presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Ese pacto se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Pese a estas negociaciones, las hostilidades siguen en la parte oriental del país.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

