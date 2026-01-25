Restablecido el suministro eléctrico en capital de Groenlandia tras apagón

La capital de Groenlandia recuperó el suministro eléctrico este domingo tras un apagón provocado por fuertes vientos, anunció la empresa encargada del abastecimiento.

Nuuk, de unos 20.000 habitantes y alimentada principalmente por una planta hidroeléctrica, quedó sin energía el sábado alrededor de las 22H30 (00H30 GMT de domingo), observaron periodistas de AFP.

«Toda la ciudad vuelve a estar abastecida de electricidad, agua y calefacción», anunció la empresa de servicios Nukissiorfiit en su página de Facebook este domingo a las 04H35 locales (06H35 GMT).

Previamente, la compañía había explicado en su página de Facebook que los fuertes vientos causaron el fallo en la transmisión y que estaba en proceso de restaurar el fluido eléctrico con una planta de emergencia.

El hecho ocurre días después de que el gobierno groenlandés publicara un folleto con consejos para que la población haga frente a una situación de crisis, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla del Ártico por la fuerza.

