Restos de un dron ucraniano caen sobre un autobús en la región de Moscú

1 minuto

Moscú, 23 oct (EFE).- Los restos de un dron ucraniano cayeron este jueves sobre un autobús en la región de Moscú sin dejar heridos.

El autobús circulaba por la ruta 402, entre la aldea de Málino y el metro de Kotélniki, a unos 18 kilómetros de la plaza Roja, cuando sufrió el impacto, informó el medio local MSK1.ru.

Los pasajeros fueron trasladados a otro autobús después del incidente, que no causó heridos.

Las autoridades no informaron en qué punto de la ruta cayeron los restos del dron, que tampoco se conoce si fue derribado por las defensas antiaéreas.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, quien cumplió esta semana 15 años en el cargo, comunicó esta mañana que las baterías abatieron un dron en las proximidades de la capital rusa, por lo que se vieron obligados a suspender el tráfico de los aeropuertos.

Mientras tanto, entre las 08:00 y las 12:00, hora de Moscú, el Ministerio de Defensa informó del derribo de 32 drones ucranianos en territorio ruso.

En la región de Nizhni Nóvgorod, restos de un aparato no tripulado cayeron sobre una central eléctrica, donde causó daños menores.

También cayeron fragmentos de un dron sobre una empresa en la región de Riazán, lo que provocó un incendio, según informó el gobernador, Pável Málkov.EFE

mos/fpa