Retiran cargos de agresión al joven arrestado en batalla de bolas de nieve en Nueva York

2 minutos

Nueva York, 26 feb (EFE).- La Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York decidió este jueves no presentar cargos de agresión contra el joven de 27 años acusado de «agredir a agentes» en una batalla de bolas de nieve que tuvo lugar esta semana en la Gran Manzana tras una nevada histórica.

En cambio, el joven, identificado como Gusmane Coulibaly, enfrenta un cargo menor de obstrucción a la administración gubernamental y otro por acoso, recogen medios locales.

Según los fiscales, la revisión de las pruebas no permitió establecer que las lesiones de los agentes estuvieran directamente vinculadas con las acciones del joven.

El arresto de Coulibaly se produjo después de que los vídeos del enfrentamiento entre decenas de personas y oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se difundieran ampliamente en redes sociales.

En las grabaciones se observa a los agentes siendo golpeados con bolas de nieve por una multitud de participantes, entre ellos adultos, y respondiendo empujando a algunos de ellos.

El NYPD indicó que los oficiales involucrados sufrieron lesiones menores en cara y cuello, incluyendo un hematoma en un ojo y dolor de cabeza, y fueron atendidos en el Hospital Northwell Greenwich Village. La policía continúa buscando a otras tres personas relacionadas con el incidente.

Hasta el alcalde, Zohran Mamdani, se ha referido al caso, pidiendo que se trate «con respeto» a los agentes tras la difusión de los vídeos.

«He visto vídeos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en Washington Square Park», escribió en X, señalando que los policías habían trabajado durante una tormenta de nieve histórica para mantener la seguridad de los neoyorquinos.

El incidente ocurrió el lunes, tras más de 24 horas de intensa nevada, considerada la más fuerte en Nueva York desde 2016. La convocatoria para la batalla de nieve se viralizó en redes sociales, congregando a cientos de personas en el icónico parque del barrio de Greenwich Village. EFE

