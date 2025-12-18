Retiro de subvención a carburantes en Bolivia afectará pero es necesario, según expertos

Daniela Romero

La Paz, 18 dic (EFE).- El retiro de la subvención a los carburantes y otras medidas dispuestas por el Gobierno de Rodrigo Paz para salir de la crisis que vive Bolivia afectará a la economía «de todos», pero «eran necesarias» para levantar de nuevo al país con la producción y el abastecimiento normal de combustibles, según expertos.

El presidente Paz declaró en la víspera la «emergencia económica, financiera, energética y social» porque, según dijo, Bolivia no podía seguir funcionando «con normas de los últimos 20 años» y, entre otras disposiciones, determinó retirar la subvención a los combustibles, como una de las medidas más urgentes ante la crisis.

Desde hace más de dos décadas, en Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vendió a un precio subvencionado que rondó los 0,53 dólares y mantener ese subsidio en 2026 demandaría un gasto de unos 3.500 millones de dólares, según el Gobierno.

Tras la emisión del decreto, la gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina premium está a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), y se mantiene en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).

Para el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, el retiro de la subvención a los combustibles «es totalmente pertinente y no había caso de evadirla».

«Es una medida de ‘shock’ que evita sobre todo el contrabando y el mercado que se ha gestado alrededor de los combustibles», dijo el experto a EFE.

A su juicio, el levantamiento del subsidio «es fruto de una medida errática de la anterior gestión de Gobierno, del Movimiento al Socialismo (MAS) que no fomentó la exploración» hidrocarburífera, lo que hizo que se utilicen «las reservas de petróleo, de condensado, de gas natural».

«Paz y su equipo están asumiendo las responsabilidades que no asumió el expresidente (Luis) Arce y los bolivianos estamos pagando las consecuencias de las políticas erráticas del MAS», señaló Ríos.

Según el experto, esta medida «de shock» no hubiera pasado «si se hubiera explorado, si tuviéramos mayor producción, si no tuviéramos que importar tanta cantidad» de combustibles «y también si se iban quitando poco a poco los subsidios».

Entre 2015 y 2024, en los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las importaciones de diésel y gasolina llegaron a 15.826 millones de dólares, según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Solamente de enero a octubre de este año, el valor importado de diésel y gasolina fue de 2.358 millones de dólares.

Pensar en sectores vulnerables

Ríos consideró que si el Gobierno no hubiera quitado el subsidio de los carburantes, el país no se podría «prestar dinero» para que el abastecimiento vuelva a la normalidad.

«Todos vamos a ser afectados de una manera u otra, este retiro de subvención se tiene que dar de una vez porque si retrocedemos y hacemos que el Gobierno eche atrás nos vamos a desabastecer totalmente. Si quieren pueden cambiar de Gobierno, el próximo va a tener que hacer exactamente lo mismo», enfatizó.

Por su parte, Raúl Velásquez, investigador de la fundación Jubileo, manifestó a EFE que el retiro de la subvención a los carburantes era una medida «necesaria» y que debió haberse hecho entre 2009 y 2014, cuando el país vivía «una época de bonanza económica».

Velásquez remarcó que ninguna política o medida de ajuste a la subvención podía haberse ejecutado «de forma llana».

«Cualquier medida que se tome iba a tener costos altos, implicaciones positivas y negativas», dijo.

También consideró que si bien quitar la subvención era necesario, ahora el Gobierno «tiene que focalizar políticas de ayuda social a la población más vulnerable que se va a ver más afectada por estas medidas».

El Ejecutivo anunció también una serie de medidas complementarias, como el aumento en 20 % del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) e incrementos de bonos para adultos mayores y escolares. EFE

