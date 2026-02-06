Revocan la prisión preventiva contra la argentina acusada de injuria racial en Brasil

Río de Janeiro, 6 feb (EFE).- La Justicia brasileña revocó este viernes la orden de prisión preventiva contra la abogada argentina Agostina Páez, horas después de que fuera arrestada bajo la acusación de proferir insultos racistas a un camarero en la ciudad de Río de Janeiro.

«La orden de prisión preventiva fue revocada por un juzgado de primera instancia», señalaron a EFE fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro, que subrayaron que el caso continúa bajo secreto de sumario.

El fallo llega después de que la Policía Civil de Río localizara a la abogada e influencer de 29 años en un apartamento alquilado en el barrio de Vargem Pequena, donde era monitoreada desde el mes pasado con el uso de una tobillera electrónica, y procediera a su detención.

Su arresto cumplió con la determinación del juzgado 37 penal de Río, que respaldó los cargos presentados por la Policía y la denuncia de la Fiscalía de Río «por ofensas racistas contra un trabajador brasileño en un bar de Ipanema».

Se produjo además un día después de que Páez, en un video publicado en sus redes sociales, afirmara estar «desesperada» y «muerta de miedo» con la posibilidad de ser conducida a una prisión y de que se le sigan violando sus derechos en Brasil, según dijo.

Páez está retenida en Río desde el 14 de enero pasado luego de que los empleados de un bar la acusaran de racismo y presentaran como prueba un video en el que la argentina, dirigiéndose a uno de los camareros, aparece haciendo gestos en los que imita a un mono.

De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, inicialmente y de forma peyorativa, la mujer llamó de «negro» a un camarero que le reclamó el pago de una cuenta en un bar del turístico barrio de Ipanema y después lo tildó de «mono» e hizo los gestos característicos del animal.

«Las conductas criminales fueron registradas en video por la propia víctima y confirmadas tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad», aclaró la Policía Civil.

Páez negó las acusaciones y atribuyó sus gestos a una broma hacia las amigas con las que llegó a Río de Janeiro para pasar unos días de vacaciones.

El delito de injuria racial está castigado en Brasil con penas de entre dos y cinco años de prisión, más el pago de una multa. EFE

