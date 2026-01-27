Revolut lanza primer banco en Latam desde México y prevé invertir 100 millones de dólares

3 minutos

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La fintech británica Revolut anunció este martes el final de su fase beta y el inicio de sus “operaciones bancarias completas” en México, un paso con el que estrena su primer banco fuera del continente europeo y extiende su presencia global a 40 países.

La apuesta por el país latinoamericano va acompañada de la promesa de invertir 100 millones de dólares a lo largo de 2026 y la inclusión de más de 20 millones al sistema bancario mexicano.

“Es un comienzo que nos llevó bastante tiempo esfuerzo y cariño, pero lo mejor apenas empieza (…) Hemos invertido más de unos 100 millones de dólares. Vamos a invertir otros 100 millones en los próximos 12 meses y así seguiremos lo que sea necesario”, afirmó en su presentación desde la residencia oficial de la embajada de Reino Unido en México, Juan Guerra, director general de Revolut en México.

Revolut Bank es el primer banco que el grupo ha establecido en Latinoamérica y lanzado fuera del continente europeo y que, en México, obtuvo licencia bancaria mediante una solicitud directa, aunque operaba en su versión beta desde noviembre de 2025.

La firma detalló que capitalizó sus operaciones con más de 100 millones de dólares, más del doble del mínimo regulatorio, lo que le da un coeficiente de capitalización de 447,2 % al lanzamiento.

La embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, afirmó en la residencia británica que la llegada de Revolut responde a “una decisión estratégica y un compromiso de largo plazo”, y sostuvo que la operación “podrá reducir el costo de las remesas y sumar a más de 20 millones de personas al sistema financiero”.

Revolut también destacó que el nuevo banco ya recibió calificaciones crediticias iniciales con perspectiva estable por firmas como HR Ratings (HR AAA a largo plazo y HR+1 a corto) y S&P National Ratings (‘mxA+’ a largo y ‘mxA-1’ a corto), como señales de solidez financiera.

Guerra añadió que su meta de usuarios “se acaba de duplicar” y que para este año impulsarán llegar a 2 millones, tras observar, dijo, alta adopción en la fase de prueba.

Guerra destacó la oportunidad para el mercado de remesas, pues señaló que los envíos entre usuarios de Revolut pueden ser “gratis y al instante” entre países donde opera la firma, incluido México y Estados Unidos, donde opera desde 2019, el principal origen de las remesas hacia México.

El director de Revolut México recordó que la tasa promedio que se cobra por el envío de remesas a México desde Estados Unidos es superior al 5 %, lo que implicaría que ofrecer este servicio de forma gratuita ayudaría a “regresar” alrededor de 3.000 millones de dólares a los receptores, según sus datos.

La oferta en México incluirá ahorros con rendimiento desde 15 % para los primeros 25.000 pesos (1.389 dólares) ahorrados y hasta 5 % después del millón de pesos (unos 55.556 dólares), así como tenencia e intercambio de cerca de 30 divisas, transferencias entre usuarios y transferencias internacionales de bajo costo, pago de servicios y domiciliaciones, además de cuentas conjuntas y una propuesta de cuentas familiares para menores.

Revolut, fundada en 2015, reportó más de 70 millones de clientes, un equipo de más de 10.000 personas y cuatro años consecutivos de rentabilidad a 2024, con ingresos de 3.800 millones de dólares ese año y una valoración de 75.000 millones de dólares en su ronda de financiación más reciente en 2025, de acuerdo con datos la firma británica a nivel global. EFE

jsm/csr/nvm