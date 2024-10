Reynaldo Rodríguez: «Colombia no sólo es fútbol; tenemos el béisbol»

2 minutos

México, 28 sep (EFE).- El colombiano Reynaldo Rodríguez, primera base de los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacífico, aseguró este sábado que en su país no solo se juega bien fútbol, también el béisbol.

«Colombia no sólo es fútbol; tenemos el béisbol. Jugar el Clásico Mundial de 2017 hizo que nos vieran en otros países y a día de hoy haya varios jóvenes firmados en organizaciones de las Grandes Ligas», explicó a EFE el jugador más valioso de la Serie del Caribe de 2022.

Rodríguez fue futbolista recreativo de pequeño, pero a los 12 años estuvo cerca de lesionar a un rival, por lo que dejó de practicar el balompié para dedicarse al béisbol, como su abuelo, Inocencio ‘Yuya’ Rodríguez, una de las leyendas de la pelota colombiana.

Por su cabeza nunca pasó ser futbolista profesional, siempre pensó en ser pelotero, no solo por la influencia de su abuelo, sino porque nació en Cartagena, en el Caribe colombiano, una plaza donde el béisbol es popular.

El antiguo prospecto de los New York Yankees ha visto un avance en la pelota de su país, que se ve reflejado en el título de la Serie del Caribe 2022, el primero en su historia, y participaciones en los últimos dos clásico mundiales.

«Para que el béisbol se expanda por el país falta apoyo de la federación y el Ministerio del Deporte. Hay gente que ayuda, pero nunca al 100 por ciento. Necesitamos más campos, que nuestros entrenadores se conviertan en profesionales para que le den mejores instrucciones a los muchachos y sea más fácil para ellos firmar en Grandes Ligas».

A sus 38 años Rodríguez ya no piensa debutar en las Mayores, un sueño que se le negó en las nueve temporadas que estuvo en las Ligas Menores, tiempo en el cual, además de pertenecer a los Yankees, estuvo en los Boston Red Sox y los Minnesota Twins.

El beisbolista disputará a partir del próximo mes de octubre su sexta campaña en la Liga del Pacífico, el circuito de invierno de México, la primera con Jalisco, que lo fichó para ser una de sus bujías ofensivas.

Según dijo, su objetivo será llevar a los Charros al título, jugar la Serie del Caribe y mantener un nivel que le permita representar a Colombia en las eliminatorias para el Clásico Mundial de 2026.

«Quiero jugar por muchos años más, cuando me retire me gustaría descansar un poco y puede que después continué en el béisbol, me gustaría empezar como ‘coach’ y seguir creciendo», confesó.EFE

