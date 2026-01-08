Ribera critica que la Casa Blanca no se preocupe por la paz, la justicia y el clima

Bruselas, 8 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, lamentó hoy que la Administración estadounidense de Donald Trump no tenga en cuenta el cambio climático, la salud, el bienestar de las personas, la paz y la justicia.

«La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente, la salud ni el sufrimiento de las personas. La paz, la justicia, la cooperación o la prosperidad no figuran entre sus prioridades», publicó Ribera en la red social Bluesky.

La socialdemócrata española compartió esa reflexión después de que Trump anunciase que ha retirado a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y de otras 65 organizaciones internacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

«Ni siquiera el gran legado de Estados Unidos en la gobernanza global. Y lo dicen claramente», agregó Ribera.

La portavoz adjunta de la Comisión Europea, Arianna Podestà, evitó en rueda de prensa vincular las palabras de Ribera con la posición oficial del Ejecutivo comunitario y se refirió a la declaración que compartió el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoeskstra.

«La UNFCCC sustenta la acción climática mundial. Reúne a los países para apoyar la acción por el clima, reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y hacer seguimiento de los avances. La decisión de la mayor economía del mundo y segundo mayor emisor de retirarse de ella es lamentable y desafortunada», escribió Hoekstra en la red social LinkedIn.

El democristiano neerlandés añadió que la UE seguirá «apoyando de manera inequívoca la investigación climática internacional, como base de nuestro conocimiento y de nuestro trabajo».

«También continuaremos trabajando en la cooperación climática internacional. Y en el ámbito interno, seguiremos impulsando nuestra agenda de acción climática, competitividad e independencia», concluyó Hoekstra. EFE

