River Plate alarga su ‘empatitis’

1 minuto

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- River Plate empató 1-1 con Independiente Rivadavia, en Mendoza en partido de la octava jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Con el entrenador interino Marcelo Escudero, nombrado días atrás por la salida de Marcelo Gallardo y a la espera de la llegada de Eduardo Coudet, la institución de Núñez enlazó su tercer empate y suma 11 puntos en el Grupo B.

Gonzalo Ríos abrió la cuenta para el local y Gonzalo Montiel estableció el empate definitivo que dejó a Independiente Rivadavia líder de este grupo con 17 puntos.

En otro resultado de este lunes, Vélez Sarsfield se impuso por 0-1 a Estudiantes en La Plata con el gol de Florian Monzón.

Con este resultado, el Fortín es líder del Grupo A con 18 puntos, 3 más que su rival de hoy.

Deportivo Riestra y Platense empataron sin goles y Banfield derrotó por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata.

Este martes caerá el telón de la octava fecha con tres partidos: Atlético Tucumán-Racing Club, Sarmiento-Estudiantes de Río Cuarto y Huracán-Belgrano. EFE

fca/hbr