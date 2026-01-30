River Plate anuncia el fichaje del ecuatoriano Kendry Páez

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- El argentino River Plate anunció este viernes la incorporación a préstamo del joven ecuatoriano Kendry Páez, que llega proveniente del Chelsea inglés, que rescindió su cesión al Estrasburgo francés.

«Kendry Páez es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el club a préstamo, sin opción de compra», anunció el Millonario a través de su perfil de la red social X.

En otra publicación, el club mostró una imagen de Páez junto al presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y el mensaje: «Kendry Páez firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador del club».

El volante ofensivo de 18 años arribó este viernes al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido por personal del club antes de trasladarse a una clínica porteña para realizar los estudios médicos de rutina. Consultado por la prensa sobre la su llegada a River, respondió: «Es algo grande».

Páez tiene previsto conocer este sábado al entrenador Marcelo Gallardo y a sus nuevos compañeros, antes del viaje del plantel a Rosario para enfrentar el domingo a Rosario Central por el torneo local.

Según informaron a EFE fuentes del club, el acuerdo contempla una cesión sin cargo y sin opción de compra hasta final de año, con una cláusula que permitirá al club inglés repescar al jugador tras el Mundial de Estados Unidos México y Canadá y otra que habilitaría la extensión del préstamo por seis meses más.

El joven fue cedido a mediados de 2025 al club francés -que comparte propietario con el Chelsea-, donde disputó un total de 21 encuentros y marcó un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas tuvo minutos y permaneció mayormente en el banquillo.

Campeón de la Recopa Sudamericana 2023 con el Independiente del Valle de su país, es internacional absoluto desde ese año -cuando contaba 16 años- y logró con Ecuador la clasificación para el Mundial 2026 como segundo en la tabla de las eliminatorias sudamericanas, únicamente por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

Páez se convierte así en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del Millonario, que disputará tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

De cara a esta temporada, River ya había realizado tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde el Palmeiras; Fausto Vera, del Atlético Mineiro; y el uruguayo Matías Viña, del Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano ‘Juanfer’ Quintero, que fue figura en los dos encuentros del Torneo Apertura que ha disputado su equipo, registrando dos goles y una asistencia. EFE

