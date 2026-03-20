River Plate obtiene crédito de BID y CAF para obras de infraestructura en estadio

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Buenos Aires, 20 mar (EFE).- El River Plate de Argentina obtuvo un crédito de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinado a ampliar y techar el ‘Monumental’, el estadio más grande de Sudamérica, según un comunicado del club publicado este viernes.

El crédito, que según River no tiene precedentes entre asociaciones sin fines de lucro -la figura legal de los clubes en Argentina- y fue otorgado por BID y CAF ya que la institución apunta a, mediante la ampliación y el techado del ‘Monumental’, «consolidar un modelo sostenible en el que la actividad del club contribuya directamente a objetivos sociales» a través de instituciones educativas y fundaciones.

«Los ingresos comerciales de este proyecto están contractualmente vinculados a educación, becas e infraestructura comunitaria», asegura el comunicado del ‘Millonario’, que agrega que el objetivo final del proyecto es «demostrar que las instituciones deportivas pueden funcionar como vehículos efectivos de desarrollo sostenible y replicable en América Latina».

«Como asociación civil sin fines de lucro, con más de 350.000 socios y una extensa red de programas educativos y sociales —incluyendo Casa River, el Colegio River y la Fundación River—, el club ya cuenta con un ecosistema consolidado de impacto en jóvenes y comunidades vulnerables», argumentó el club en su comunicado.

El financiamiento contempla un plazo total de 10 años, con un período de gracia de tres, y River se comprometió a devolver el crédito a través del incremento en la venta de entradas a partir de la ampliación de la capacidad, nuevos acuerdos comerciales de publicidad y los ingresos por conciertos.

La obra demandará 36 meses y fue asignada a la compañía alemana Schlaich Bergermann Partner, que desarrolló los estadios Riyadh Air Metropolitano y Santiago Bernabéu en España, Tottenham Hotspur Stadium en Inglaterra, Allianz Arena en Alemania y Maracaná en Brasil, entre otros.

La realización estará a cargo de empresas como Techint, SACDE, Riva, GCDI, Grupo ENG y Benito Roggio, que compulsan por estos días para adjudicarse la obra.

La empresa que concrete la obra se comprometerá con River a un acuerdo ‘llave en mano’, donde el contratista asume la responsabilidad del proyecto desde el diseño y la compra de materiales hasta la construcción y puesta en marcha. EFE

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