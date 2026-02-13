The Swiss voice in the world since 1935
Robert F. Kennedy Jr. admite haber consumido cocaína «sobre los asientos de los inodoros»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 12 feb (EFE).- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció en un podcast este jueves que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso inhalándola sobre el asiento de un inodoro.

La confesión se produjo en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

Durante la entrevista, Kennedy relató que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de covid 19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

«No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros», dijo, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.

El actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de «aprendizaje». EFE

