Roberto Sánchez mantiene 22.685 votos de ventaja en el segundo lugar de elecciones en Perú

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Lima, 27 abr (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 22.685 votos en el segundo lugar de las elecciones generales del pasado 12 de abril en Perú sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que le permiten consolidarse como el virtual rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Cuando ya se ha contado el 96,05 % de los votos, Sánchez alcanza este lunes el 12,04 % del sufragio, por delante de López Aliaga, que se mantiene tercero con el 11,89 % de los votos, y tras Fujimori, que llega al 17,07 %.

Fujimori (Fuerza Popular) suma hasta el momento 2.755.601 votos, Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza los 1.943.617 votos y López Aliaga (Renovación Popular) llega a 1.920.932 votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha contabilizado un total de 89.107 actas de las elecciones y solo quedan por procesar 3.659, que han sido enviadas a los jurados electorales para ser revisadas por distintas observaciones.

Durante el último fin de semana los tres candidatos presidenciales se mantuvieron sin realizar actividades de campaña y solo Sánchez ofreció el sábado una rueda de prensa en la que afirmó que está «totalmente convencido» de que será él quien disputará la Presidencia de Perú con Fujimori.

El candidato agregó que ahora las autoridades electorales de su país tienen «la inmensa responsabilidad» de terminar con el recuento de los votos y les pidió «celeridad y respeto sagrado a la voluntad popular».

López Aliaga, por su parte, reiteró el viernes que en los comicios hubo «actos criminales» y criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya rechazado su exigencia de realizar elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron sus puertas hasta cinco horas tarde debido a la demora de la llegada del material electoral.

Fujimori, por su parte, se mantuvo en silencio pero antes hizo «un llamado a la calma» y pidió a los políticos respetar las decisiones que tomen las autoridades electorales. EFE

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