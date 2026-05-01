Roberto Sánchez participa en marcha de trabajadores peruanos por el Primero de Mayo

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Lima, 1 may (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez participó este viernes en la marcha que protagonizaron cientos de trabajadores peruanos por las calles del centro histórico de Lima para conmemorar el Primero de Mayo y exigir el respeto de las 8 horas laborales y el incremento del sueldo mínimo.

A la movilización, convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor gremio sindical del país, asistieron delegaciones de gremios obreros y laborales, organizaciones civiles y sociales y representantes políticos, como Sánchez y el también candidato presidencial izquierdista Alfonso López Chau.

Sánchez, del partido Juntos por el Perú, es actualmente el segundo candidato más votado en las elecciones generales del pasado 12 y 13 de abril, por lo que muy probablemente disputará la jefatura de Estado en la segunda vuelta del próximo 7 de junio con la derechista Keiko Fujimori.

«Estos son, aquí están, los que siempre lucharán», corearon los cientos de trabajadores en su recorrido, mientras los políticos se unían de manera sorpresiva a la marcha, en medio de un tumulto de seguidores, periodistas y agentes de seguridad.

Sánchez aseguró a EFE que decidió participar en la manifestación «como ciudadano», porque considera que «el pueblo trabajador, las fuerzas democráticas, el movimiento popular y social, como tiene que ser, se encuentra en las calles».

«En la lucha por reivindicar el derecho de los trabajadores, las mejoras laborales. El Perú tiene una inmensa deuda con el pueblo trabajador», remarcó.

López Chau sostuvo, por su parte, que su partido, Ahora Nación, que ocupó la séptima posición en los comicios, «siempre ha defendido al sindicalismo y a los trabajadores».

«Hoy vengo a acompañarlos. los trabajadores son los únicos que crean riqueza», acotó a EFE.

Defensa de las 8 horas y aumento del sueldo mínimo

La marcha recorrió las calles del centro de Lima en medio de vivas al Primero de Mayo, el recuerdo de los mártires de Chicago de 1886, y del movimiento de 1929 que conquistó la jornada de 8 horas laborales en Perú.

«Es un momento de reflexión, las condiciones de la clase trabajadora siguen siendo olvidadas, no hay posibilidades de continuar con ese sueldo (mínimo)», señaló a EFE el secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE), Domingo Cabrera.

El dirigente pidió al Congreso «que respete los derechos laborales de los trabajadores» y que el sueldo mínimo sea elevado a 1.500 soles (unos 427 dólares) porque, según dijo, los trabajadores peruanos reciben actualmente «sueldos miserables».

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, ratificó a EFE que los trabajadores salieron «a las calles en defensa de las 8 horas» laborales y también pidió al Gobierno y a los empresarios «que respeten» las condiciones laborales.

Este viernes, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) alertó que en Perú se mantienen «brechas persistentes» en el empleo juvenil y la calidad laboral, mientras el sector aún no retorna plenamente a las condiciones previas a la pandemia de la covid19. EFE

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