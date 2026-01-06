Rodríguez decreta 7 días de duelo en honor a «jóvenes mártires» que defendieron a Maduro

Caracas, 6 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo para los «jóvenes mártires» que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.

Las autoridades aún no han informado sobre el total de fallecidos, el fiscal general, Tarek William Saab, solo habló de «decenas». EFE

