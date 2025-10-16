Rodríguez llama falso artículo sobre supuesta propuesta a EE.UU. de un Gobierno sin Maduro

2 minutos

Caracas, 16 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tachó este jueves de falsa una nota del periódico Miami Herald sobre un supuesto ofrecimiento que ella habría hecho a Estados Unidos de encabezar un Gobierno de transición en el país suramericano sin el presidente Nicolás Maduro.

«FAKE!! (falso). Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña», expresó la vicepresidenta en su canal de Telegram.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que «la revolución bolivariana (el chavismo) cuenta con un alto mando político (y) militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo».

En ese sentido, aseveró que «nada» los «apartará del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela» y de su «digno legado histórico bolivariano».

En otro mensaje, Rodríguez publicó una selfi en la que sonríe al lado del mandatario, y escribió: «Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de (Hugo) Chávez. No han podido ni podrán».

Según la nota del Miami Herald, Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, habrían presentado dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Catar.

La primera contemplaría la permanencia de Maduro en Venezuela y la otra su exilio en Turquía o Catar, siempre según la nota del Miami Herald.

El Gobierno de Maduro insiste en que Venezuela enfrenta una «amenaza» por parte de EE.UU. por el despliegue militar de este país en el mar Caribe cerca de sus aguas.

Mientras Washington defiende su operación como un combate contra el narcotráfico supuestamente procedente de Venezuela, Caracas acusa al Gobierno de Trump de querer propiciar un «cambio de régimen» para imponer una autoridad «títere» y poder «apoderarse» de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.EFE

csm/lb/gad

(foto)