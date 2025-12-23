Rodrigo Paz habilita las operaciones de OneWeb, Kuiper y Starlink en Bolivia

La Paz, 23 dic (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó este martes un decreto que habilita a empresas extranjeras de conectividad satelital, como OneWeb, Kuiper y Starlink, a operar en Bolivia, algo que dotará al país de «tecnología de vanguardia» para un internet «accesible, funcional y permanente».

«Con este decreto, empresas líderes en todo el mundo como OneWeb; Kuiper, de Amazon, y Starlink, de SpaceX ya quedan habilitadas para operar en todo el territorio boliviano», señaló Paz durante un acto en la casa de Gobierno, en La Paz.

Paz explicó que esas firmas trabajan con satélites situados a menos de 2.000 kilómetros de altitud y tecnología garantizada, por lo que el decreto aprobado busca «ampliar la cobertura de los servicios de internet» y «reducir la brecha digital» en Bolivia.

«Una vez que este decreto se aprueba, el permiso está dado, Bolivia va a entrar a la modernidad. Son las tres empresas más importantes del mundo y los ahorros para la comunicación van a ser extraordinarios», remarcó.

El mandatario afirmó que la norma aprobada no solo se refiere a tecnología, sino que reafirma el derecho a la educación, salud, producción y la seguridad ciudadana, además de que «fortalece» la atención médica a distancia, la productividad en la agroindustria, la minería, el transporte y la logística, y la acción ante desastres naturales.

Asimismo, dijo que Bolivia hasta ahora estuvo «rezagada» en esta conexión tecnológica y consideró que la aprobación del decreto es «trascendental» para «culminar la Bolivia del pasado y establecer la Bolivia del futuro».

La aprobación de licencias de operación del servicio de internet satelital fue algo que se anunció el pasado 8 de noviembre, día de la investidura de Paz, cuando el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó a Bolivia para presenciar el cambio de Gobierno y relanzar la relación entre ambos países.

Junto a esta medida, Paz dijo que a partir de febrero de 2026 «estará operativo el primer polo tecnológico» en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, un modelo que se ampliará a otras regiones del país y que se basará en «la capacitación, el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de talento boliviano».

El gobernante también anunció que desde 2026, junto a las firmas internacionales IBM, Amazon Web Services, Google, Oracle y el Project Management Institute, se habilitarán 10.000 becas para que los jóvenes bolivianos «se formen en carreras estratégicas para el siglo XXI».

Entre las especialidades abiertas están el desarrollo de operaciones e ingeniería de software, marketing digital y comercio electrónico, los fundamentos de inteligencia artificial generativa, el aprendizaje automático y el técnico de centro de datos, fundamentos de inteligencia artificial, entre otras.

El decreto también establece que los 20 mejores estudiantes realizarán una «visita académica a los estudios de SpaceX, dedicada a la fabricación y servicios de transporte espacial», destacó Paz.

El jefe de Estado anunció que en enero próximo los representantes de firmas globales como Tesla, Oracle y Amazon, junto a otras, llegarán a Bolivia «para anunciar nuevas inversiones tecnológicas».

Paz anunció que «en los siguientes días» su Administración hará otros anuncios de «cooperación» con otros países «sobre inversiones en infraestructura y carreteras».

Actualmente, Bolivia tiene uno de los servicios de internet más caros y lentos de la región. EFE

