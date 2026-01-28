Rodrigo Paz ofrece a Chile los «puertos» de Bolivia para que se conecte con Brasil

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ofreció este miércoles los «puertos» de Bolivia a Chile para que se conecte con Brasil como parte de una visión «pragmática», durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebra en Panamá.

«Nosotros tenemos más puertos que ustedes (….)», dijo Paz figurativamente dirigiéndose al presidente electo chileno José Antonio Kast y a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reconociendo también la importancia de Chile y Perú en las «nuevas relaciones» de la región en el Pacífico.

«Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay y Paraguay y Argentina».EFE

