Rodrigo Paz promete reencauzar las relaciones con EEUU y abrir una nueva etapa con Chile

La Paz, 20 oct (EFE).- El ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, anunció este lunes que retomará la relación diplomática con EE.UU. y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparentar los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

Paz recalcó que en política exterior su Administración «sí retomará la relación con Estados Unidos», algo que ya había adelantado durante la campaña electoral. Las relaciones entre ambos países se mantienen a nivel de encargados de negocios desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador Philip Goldberg.

Consultado sobre los vínculos con Rusia y China, Paz subrayó que es necesario «transparentar todos los acuerdos y contratos», especialmente los relacionados con los proyectos de extracción directa de litio (EDL) firmados por el Gobierno de Luis Arce, así como revisar los compromisos con los bloques comerciales de los que Bolivia es miembro.

También se mostró dispuesto a abrir una nueva etapa bilateral con Chile, pese a la histórica reclamación boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico, consagrada en su Constitución. «Queremos que ambos países trabajen de forma más cercana y en beneficio de ambos pueblos», afirmó.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.

Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible» y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial. EFE

