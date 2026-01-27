Rodrigo Paz viaja a Panamá para asistir al Foro Económico de América Latina y el Caribe

2 minutos

La Paz, 27 ene (EFE).- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, viajó este martes a Panamá, país que acogerá desde el miércoles el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, para exponer el potencial productivo junto a la nueva agenda de Bolivia a más de casi tres meses de su llegada al Gobierno.

El viaje de Paz se fijó para las 16:30 hora local (20:00 GMT) y su llegada a Panamá alrededor de las 23:00 (3:00 GMT del miércoles), dijo a EFE una fuente de la Presidencia del país suramericano.

«Este foro es clave para fortalecer la cooperación regional, atraer inversión y cuidar nuestra economía, siempre pensando en mejorar la vida de la gente», publicó en X el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien acompaña al mandatario boliviano en la segunda versión del evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El ministro también indicó que Bolivia «tendrá un espacio central en el Bolivia Day, donde vamos a mostrar nuestra agenda de crecimiento, inversión y desarrollo sostenible y todo el potencial productivo de nuestro país».

El evento en Panamá servirá también para que el presidente Paz y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostengan por primera vez un encuentro bilateral que abrirá un nuevo ciclo en la dinámica entre ambos países.

El encuentro entre Paz y Lula Da Silva fue confirmado en la víspera, tras la visita a La Paz del canciller brasileño, Mauro Vieira, quien también informó sobre la invitación de Lula para que Paz visite Brasil en los siguientes meses.

Vieira, que esta semana también visitará Perú y Ecuador, expresó que Brasil y Bolivia trabajan conjuntamente para desarrollar una agenda «sólida, efectiva y productiva».

El viaje de Paz se realiza en el marco del decreto 5515 que ajustó la organización del Ejecutivo y que le permite gobernar mediante instrumentos digitales cuando se encuentre provisionalmente fuera del país.

Por esto, no necesario que Paz haga el traspaso de mando al vicepresidente Edmand Lara, con quien se ha distanciado debido a varias decisiones que tomó el jefe de Estado con las que Lara no estuvo de acuerdo. EFE

