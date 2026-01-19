Roger Allers, codirector de ‘El Rey León’, muere a los 76 años

Redacción Internacional, 19 ene (EFE).- El cineasta y animador estadounidense Roger Allers, codirector del filme de animación de Disney ‘The Lion King’ (‘El Rey León’, 1994), ha muerto a los 76 años tras una breve enfermedad.

Su fallecimiento tuvo lugar el sábado en su casa de Santa Mónica, en California, según precisa la revista especializada The Hollywood Reporter.

Entre los proyectos en los que trabajó, ya sea como guionista o en el departamento de arte, se encuentran otros clásicos del género como ‘Alladin’ (‘Aladdín’, 1992), ‘Beauty and the Beast’ (‘La bella y la bestia’, 1991) o ‘The Little Mermaid’ (‘La sirenita’, 1989).

Su ópera prima en la dirección, ‘The Lion King’, que firmó junto a Rob Minkoff, se convirtió en un éxito de taquilla, con 979 millones de dólares (unos 842 millones de euros) en todo el mundo, según recuerda The Hollywood Reporter.

«Allers fue un creativo visionario cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante generaciones. Entendía el poder de las grandes historias: cómo personajes inolvidables, la emoción y la música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue inspirando al público en todo el mundo», ha dicho en un comunicado el director ejecutivo de Disney, Bob Iger.

El experto en efectos visuales Dave Bossert, que trabajó con él a finales de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, dice que el éxito nunca se le subió a la cabeza.

«Era, sin lugar a dudas, una de las personas más amables que a uno le gustaría conocer y con la que trabajar. (…) Irradiaba una capacidad de asombro y una generosidad y entusiasmo que contagiaba a todos a su alrededor. Tenía un espíritu alegre y luminoso. El mundo es más oscuro sin él», apunta en el homenaje que le ha dedicado en Facebook. EFE

