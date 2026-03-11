Rolls-Royce y ZF desarrollan el motor y la transmisión para un carro de combate europeo

Fráncfort (Alemania), 11 mar (EFE).- El fabricante de motores Rolls-Royce Power Systems y el de componentes automovilísticos ZF desarrollan juntos el motor y la transmisión para un futuro carro de combate europeo eficiente y ágil, que sustituirá al Leopard 2 alemán y al Leclerc francés.

Las dos firmas alemanas informaron este miércoles de que la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnologías de la Información y Apoyo del Ejército alemán les ha encargado desarrollar el motor, que será la primera propulsión híbrida en paralelo para vehículos militares pesados movidos por orugas.

«Europa necesita una arquitectura de defensa fuerte y fiable para asegurar sus capacidades de defensa a largo plazo», dijo en la nota el consejero delegado de Rolls-Royce Power Systems, Jörg Stratmann.

El carro de combate europeo llevará un motor de 10 cilindros de MTU de la serie 199 para uso militar, que proporciona la mayor parte de la potencia de una fuente de energía híbrida (Powerpack), que tendrá una potencia de más de 1.400 kilovatios, energía suficiente para suministrar electricidad a un pueblo pequeño.

ZF desarrolla por su parte la transmisión electrificada eLSG 5000.

Los primeros prototipos del motor serán probados antes de finales de esta década y la producción en serie podría comenzar a comienzos de la década de 2030. EFE

