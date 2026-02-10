Rosalía prepara una tortilla de patatas en una entrevista con Vogue

2 minutos

Nueva York, 10 feb (EFE).- La cantante Rosalía preparó una tortilla de patatas en una entrevista con la revista Vogue un día antes de publicar el videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, una de las canciones más escuchadas de su último álbum, ‘LUX’.

La catalana grabó un vídeo cocinando la receta para la sección ‘Now Serving’ del canal de YouTube de Vogue, que se publicó este martes a la vez que la portada de la edición especial de primavera de la revista en la que aparece ella.

En la portada, bajo el título ‘Rosalía a la velocidad de la luz’, la cantante posa con un vestido blanco, color que ha identificado su nueva era, y con el halo rubio que se tiñó en medio de un directo de Instagram el día de la presentación de la portada de ‘LUX’ en Madrid.

Durante la grabación de la receta, en cambio, va vestida de negro.

La colaboración de la cantante con la revista, considerada la biblia de la moda, llega unas horas antes de que se estrene el videoclip de su canción ‘Sauvignon Blanc’, incluida en su cuarto álbum de estudio.

En el vídeo de Vogue hace un guiño al lanzamiento del videoclip al ofrecer a dos amigos una copa de vino hecho con esas uvas originarias de Francia.

«Las guapas saben abrir botellas de vino y se las abren ellas mismas», bromeó Rosalía mientras abría una botella de Sancerre, un vino elaborado al 100 % con la uva sauvignon blanc, que, según explicó, probó por primera vez con el cantante Pharrell Williams.

La receta de la tortilla de la cantante catalana sí lleva cebolla y además confiesa ser «generosa» con ella, en contra de aquellos que prefieren la receta solo con patatas y huevo.

«La cebolla está buenísima y le da el punto así dulce», opina en el vídeo.

En medio de la elaboración, Rosalía preparó un vermú «como se hace en el Baix Llobregat (Cataluña)» con patatas, preferiblemente «de la churrería de al lado de casa», una lata de mejillones, un bote de aceitunas y un poco de salsa Espinaler, un condimento típico en la cocina catalana hecho a base de vinagre, pimentón rojo y otras especias.

La cantante también elaboró el clásico ‘pa amb tomàquet’ -pan con tomate- para acompañar la tortilla. EFE

