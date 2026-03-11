Rosario, Firpo, Díaz y González entre convocados para enfrentar a El Salvador y Cuba

1 minuto

Santo Domingo, 10 mar (EFE).- Pablo Rosario, Júnior Firpo, Mariano Díaz y Peter González figuran entre los convocados por República Dominicana para enfrentar a El Salvador y Cuba el 26 y 29 de este marzo en el marco de la Concacaf Friendly Series.

Los encuentros se celebrarán en el Estadio Cibao FC de Santiago, informó la gerencia del equipo en una nota.

La lista de futbolistas llamados por el argentino Marcelo Neveleff está compuesta 23 futbolistas.

Porteros: Xavier Valdez (Nashville SC–USA), Edwin Frías (Cibao FC–RD) y Anthony Núñez (Mansfield Town FC–Inglaterra).

Defensores: Joao Urbáez (Flamurtari Vlore–Albania), Israel Boatwright (Inter Miami CF–USA), Marlon Mena (Parma Calcio–Italia), Alejandro López (Rayo Vallecano–España), Alessandro Ovalle (ASD Sant’Angelo–Italia), Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive FC–USA), Juan Carlos Familia (RKC Waalwijk–Países Bajos) y Júnior Firpo (Real Betis–España).

Mediocampistas: Pablo Rosario (FC Porto–Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC–RD), Heinz Morschel (FC Vizela–Portugal), Lucas Bretón (Málaga CF–España), Ronaldo Vásquez (Sumqayit–Azerbaiyán) y Edison Azcona (Las Vegas Lights–USA).

Delanteros: Peter González (Real Valladolid–España), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula–Rusia), Carlos Sarante (Club Atlético Pantoja–RD), Mariano Díaz (Deportivo Alavés–España), Dorny Romero (Club Bolívar–Bolivia) y Erick Paniagua Japa (SD Aucas–Ecuador).

La Sedofútbol enfrentará a El Salvador el jueves 26 de marzo y cerrará la ventana FIFA de marzo el domingo 29 ante Cuba.EFE

rsl