Rossi lidera con dos goles la clasificación de Argentina a semifinales ante Colombia (4-1)

1 minuto

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- Argentina se impuso de manera clara sobre Colombia por 4-1 y avanzó a las semifinales del primer Mundial femenino de fútbol sala, que se disputa en Filipinas, en el primer cruce de cuartos de final.

Lucía Rossi fue la gran figura de la albiceleste, anotando dos goles en los primeros ocho minutos de juego, mientras que la capitana Carina Núñez y Silvina Nava completaron la goleada.

Por su parte, Laura Bustos anotó para las colombianas.

El equipo dirigido por Nicolás Noriega inició el encuentro con un ritmo arrollador y Rossi abrió el marcador a los 4 minutos, Núñez amplió la ventaja a los 5 y la propia Rossi marcó nuevamente a los 8, colocando un 3-0 tempranero que dejó sin reacción a Colombia.

Sin embargo, Colombia no se resignó y a los 11 minutos Laura Bustos logró reducir la ventaja, dejando el parcial 3-1 con el que se cerró la primera mitad.

En la segunda etapa, Silvina Nava apareció para sentenciar la victoria con un gol en el minuto 28, asegurando el pase de Argentina a la siguiente ronda.

Ahora, Argentina espera rival en semifinales, que será saldrá del cruce entre Portugal, primero del grupo C, e Italia, segunda del grupo D.

El duelo por un lugar en la final se disputará el próximo viernes 5 de diciembre, a las 11:00 horas de España.

Con un rendimiento colectivo destacado y figuras individuales en gran nivel, la Albiceleste, subcampeona de Sudamérica, apunta a seguir haciendo historia en la primera edición del Mundial femenino. EFE

