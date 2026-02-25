The Swiss voice in the world since 1935

Rubio dice que EEUU responderá «en consecuencia» tras operativo de Cuba contra una lancha

Washington, 25 feb (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá «en consecuencia» una vez disponga de todos los detalles sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

«No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde», declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves. EFE

