Rubio dice que hablará sobre Groenlandia con diplomáticos daneses la próxima semana

2 minutos

Washington, 7 ene (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia, territorio que depende de Copenhague y que Washington sigue afirmando que quiere anexionarse.

«Me reuniré con ellos la semana próxima», dijo en declaraciones a la prensa en los pasillos del Capitolio el secretario de Estado al ser preguntado sobre por qué el Gobierno del presidente Donald Trump no ha aceptado la petición de Dinamarca para hablar sobre la isla.

«No estoy aquí para hablar sobre Dinamarca o sobre intervención militar», dijo Rubio al ser preguntado por el posible uso de la fuerza para controlar Groenlandia sugerido desde Washington y para explicar que la sesión informativa que mantuvo hoy con congresistas se centró en la reciente operación para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla y el asunto vuelve a estar en el foco después de la captura en Caracas de Maduro y de Washington subrayara que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.

A esto se suma el que el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la portavoz de la sede presidencial, Karoline Leavitt, no descartaran esta semana la posibilidad de enviar a las fuerzas armadas a anexionar la isla, que depende de la corona danesa.

Leavitt matizó hoy esos comentarios asegurando que Trump considera que con respecto a Groenlandia la diplomacia sigue siendo la «primera opción». EFE

