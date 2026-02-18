Rueda agradece en Oporto el compromiso luso con la alta velocidad y pide respetar plazos

2 minutos

Lisboa, 18 feb (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció este miércoles en Oporto al alcalde de la ciudad, Pedro Duarte, el compromiso de Portugal con impulsar el tren de alta velocidad que una esta ciudad con Vigo y pidió que se cumplan los plazos.

«Es cierto que esto es una cuestión de Estados, pero las administraciones que formamos parte de cada Estado tenemos mucho que decir, empujar e influir en ese objetivo», dijo Rueda en declaraciones a la prensa tras el encuentro.

Por su parte, Duarte destacó que la línea velocidad entre Oporto y Vigo es «una prioridad» para la urbe portuguesa: «Tenemos el compromiso asumido por el Gobierno (portugués) de que esa línea podrá estar concluida en 2032 y es el calendario en el que se está trabajando. No existe razón para no creer que esa línea se materializará en el territorio nacional».

Rueda agradeció esas palabras del regidor portugués sobre esa conexión «estratégica» que supere «las deficiencias de comunicación ferroviarias actuales» entre Galicia y el norte de Portugal.

Dio las gracias por el hecho de que exista la voluntad y el compromiso de cumplir los plazos por parte portuguesa, pese a que «algunas instancias, sobre todo, administrativas, el propio Gobierno de España», lo pongan en duda.

Rueda indicó que por parte de la Xunta toca seguir «influyendo y reclamando» al Ministerio de Fomento español para que cumpla su parte en la ejecución del tramo que falta hasta la frontera portuguesa.

«Que los supuestos retrasos en Portugal no puedan servir de argumento para no actuar en España», avisó.

Otro de los asuntos que abordaron son los preparativos para el Xacobeo 2027.

Rueda recordó que los caminos portugueses a Santiago de Compostela han ido creciendo de forma «sostenida, constante y muy intensa» en los últimos años, con al menos 300.000 de los 800.000 peregrinos que llegaron a Galicia el año pasado a través de las vías de Portugal.

Por ello, insistió en que hay que continuar el trabajo para introducir mejoras, como la señalización de los tramos.

Sobre el Xacobeo, el presidente de la Xunta destacó que va a haber una programación cultural conjunta a partir de este mismo año y que se prolongará hasta 2028.

Rueda acudió a Oporto acompañado por los consejeros de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, que estuvieron también presentes en la reunión con Duarte en la Casa do Roseiral en Oporto, que la residencia oficial del alcalde. EFE

ssa/psh

(foto)